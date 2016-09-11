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105年新社花海節「美食行銷區」招商起跑，經發局邀請台中市美食相關業者踴躍參與！（陳世宗翻攝）

台中市政府經濟發展局將舉辦「新社花海節活動」，並規劃「美食行銷區」推廣台中市道地美食，展區預計設置182個攤位，期能招募優質攤商進駐，歡迎台中市美食相關業者踴躍報名參與評選。

經發局長呂曜志表示，105年新社花海節活動將邀請美食、小吃、糕餅、特色食品類伴手禮等優質業者擺攤，每位攤商須繳交定額「場地使用費」3萬元及保證金1萬元，全數投入各式軟硬體設施；經發局將提供110V供電系統、6X6公尺宮廷帳(含旋轉電扇、長桌、膠椅、照明燈具、背板帆布、名板)、食材廚具洗滌區、烹調用水取用區、防日曬帳篷與黑網、民眾餐飲服務區等設施，營造便利的營業環境。

新社花海節活動期間自11月5日至12月4日、每日上午10時至下午5時開放進場，共計30日。預計錄取182個攤位，並另外保留2攤作為105年新社花海節主辦單位行政院農業委員會種苗改良繁殖場使用，將販售紀念品。

呂曜志指出，鑒於歷年新社花海期間，恐造成山城地區居民生活及交通不便，182個攤位中，將保障82個攤位給石岡、新社、東勢及和平等山城行政區（依報名表身分證反面影本住址判定），其餘25個行政區則錄取100攤；山城行政區如因故不足錄取額度，則由其餘25個行政區業者遞補。

相關報名文件可至台中市政府經濟發展局網頁載使用。報名自即日起至9月30日截止，採郵寄、傳真方式受理報名，誠摯邀請台中市美食相關業者踴躍參與。

(中時)