狂！范尼凱克：我要挑戰波特的奧運紀錄

范尼凱克(左)在里約奧運摘下金牌後，偶像波特(右)也前來向他祝福。(美聯社資料照)

還記得這位范尼凱克(Wayde van Niekerk)嗎?這位來自南非的短跑新星，他在里約奧運的男子田徑400公尺項目中，不僅擊敗名將莫里特(LaShawn Merritt)與詹姆斯(Kirani James)奪得金牌，更一舉打破傳奇強森強森(Michael Johnson)的世界紀錄，而范尼凱克日前接受國外媒體訪問時表示：「我要繼續挑戰波特(Usain Bolt)締造的奧運紀錄！」

有趣的是，這位年僅24歲的南非小將，在接受外媒專訪時曾透露，其實在里約奧運前，他預測自己只能拿下銅牌，因為美國名將莫里特與敦奧金牌的詹姆斯也都有參賽，沒想到面對2位前奧運冠軍的雙重夾擊，范尼凱克不僅沒有表現失常，反而更激出他的潛能，一舉跑出43秒03的成績勇奪金牌，更刷新美國短跑傳奇強森高懸17年的世界紀錄，由於當時他將對手的距離拉開甚大，也讓當時在電視機前的強森直呼：「簡直像是大屠殺！」

范尼凱克除了是當今400公尺的世紀紀錄保持者外，他還握有一項特殊的紀錄，這位南非小將是田徑史至今，唯一一位100公尺跑進10秒內(9秒98)、200公尺20秒內(19秒94)、400公尺44秒內(43秒03)的全能短跑選手，證明他不僅擁有過人的速度，同時也具有優越的速耐表現，「我很渴望在接下來的比賽中，能將我的100公尺、200公尺的成績再推進」范尼凱克說：「一位運動員，總是希望自己能不斷提升，事實上我才24歲，目前還需要繼續磨練、繼續成長」他也表示，自己將會向偶像-波特所締造的奧運紀錄進行挑戰。

波特(右)在里約奧運前夕，就曾預言范尼凱克會打破世界紀錄。(美聯社資料照)

其實，早在里約奧運前夕，波特就曾預言范尼凱克擁有打破世界紀錄的實力，今年7月范尼凱克曾赴牙買加進行移地訓練，結識了這位世界短跑巨星，「他(波特)不只鼓勵我，甚至不斷的激勵我」范尼凱克分享他和波特的互動：「波特締造了一項偉大的成就，他鼓勵我去挑戰，並超越他築起的這道高牆，那趟學習之旅對我而言，不僅是我的榮幸，也是這位巨星給我最好的祝福，我會永遠的尊敬他，他是眾人心中的偶像！」

(中時電子報)