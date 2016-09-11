中市巡迴輔導教師 陪伴143名居家受教學生
台中市有143名學生因疾病或身心障礙，在家接受教育。台中市政府教育局安排在家教育巡迴輔導教師到學生家裡，提供教學、社會資源諮詢等相關服務，目前共有29位老師，1週探視學生3次。
在家教育經提出申請、鑑定通過後，市府教育局會分派巡迴輔導教師，針對每位學生不同狀況提供輔導。學生就讀學校的老師，也會定期到學生家裡訪視關懷，或帶領班級學生一起關心同學，讓孩子在學習的過程中不因疾病或身心障礙而感到孤單。
在家教育巡迴輔導教師陳俊旋表示，近年來罹患罕見疾病和癌症的學生增加，在家教育巡迴輔導除了提供教學上的協助，也能像家人一樣，關懷學生及學生的家庭。
陳俊旋也感謝市府教育局定期辦理研習和座談，給予在家教育巡迴輔導教師專業及心理上的相關協助，讓他在陪伴及教學的過程中，更能做好心理調適。
教育局長彭富源表示，透過教育資源的整合運用，希望提供完善的適性教育，讓在家教育的學生在學習上不停滯，同時也能感受到學習的快樂。
(中時)
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