雲林公共場所禁菸 癮君子小心觸法

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雲林縣衛生局今天指出，推動無菸友善環境，縣內包括學校周邊人行道、公車候車亭等近50處，公告為無菸場域，呼籲縣民遵守規範。

雲林縣衛生局指出，至今已公告48處禁菸場域，包括學校周邊人行道、文化館舍、雲嘉南濱海國家風景區口湖遊客中心、九九莊園文化創意園區、石榴火車站、斗六市公車候車亭等，

衛生局長吳昭軍說，民國104年已公告的39處無菸環境，另新增石榴火車站、斗六市公車候車亭等9處禁菸地點，從明年1月1日起全面執行取締，之前則為勸導期。

吳昭軍提醒，凡是在公告無菸場域抽菸的民眾，依據菸害防制法規定，處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。

吳昭軍表示，在公告禁菸場所入口處及適當地點，設有禁菸標示及劃設禁菸線，呼籲縣民遵守禁菸規範，禁菸場所相關訊息，可上網雲林縣衛生局網站查詢。1050911

(中央社)