省荷包 比利時人愛到德國買菜

在德國柏林名店，一份德國豬腳餐加飲料，只要17歐元，但同樣的份量在布魯塞爾沒個25歐元是不可能的。中央社記者江今葉柏林攝 105年9月11日

特派員看世界專欄對很多比利時人來說，週末到德國買菜是日常生活的一部份，因為德國物價遠遠低於比利時，一次大規模採購可以為四口之家省下數十歐元，還能順便到德國一日遊。

比利時與德國相鄰，即使是位於國土中央的布魯塞爾，開車到德國邊境只要1個多小時。這讓比利時人愛上到德國採購，住在布魯塞爾的Lion只要有時間，每1到2個月就會開車到德國大採購。

德國物價有多低？以某品牌巧克力來說，在布魯塞爾的超市裡一塊要價1.62歐元，但在柏林只要1.09歐元，換算台幣差價就高達20元。以四口之家來說，從蔬果、生鮮、飲用水，到洗髮精、衛生紙等各項民生用品，一趟大採購下來，可以省下至少40歐元。

問Lion開車去也得花油錢，划算嗎？Lion很認真地說，因為他們去不光是採購民生必需品，通常會找個小鎮走走逛逛，打打牙祭。在德國，一份主餐加飲料，20歐元有找，但同樣的份量在布魯塞爾沒個25歐元是不可能的。他和太太、2個小孩吃下來，從前菜、主餐到甜點，外加飲料，會差到20歐元，「有吃、有喝，又便宜，划算得很!」

根據德國聯邦統計局統計，2015年，德國民間消費物價低於歐盟28國平均值0.2%，鄰近國家的物價都高於德國。境內設有歐盟總部、歐洲議會與北大西洋公約組織（NATO）等國際組織，吸引全球超過5萬外派人員的比利時，物價更是遠遠高出德國許多。也難怪受不了高物價的比利時人愛往德國大採購了。

德國物價之所以相對偏低，跟戰後面臨龐大債務壓力，導致惡性通貨膨脹的慘痛經驗有關，加上曾經被共產主義一分為二，統一後的德國因為東西德生活水準相差過大，為了讓東德人的生活水準不致受到物價衝擊，德國政府長期平抑物價，特別是柏林，儘管是德國首都，柏林物價連在德國全境都屬於偏低的城市，也難怪吸引周遭國家居民到德國購物。

精打細算的比利時人，還會很認真告訴你，大採購一定要去德國，但加油就一點得選盧森堡。比利時的油價高不用多談，德國因為加油課徵的相關稅費比較多，油價相對較高。盧森堡雖然物價不比比利時低，但油價通常會比比利時低，甚至低於物價偏低的德國，所以聰明的比利時人「會到德國買菜，到盧森堡加油」。1050911

(中央社)