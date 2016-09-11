陳鎮川擔綱策畫 《潮派對》跨界演唱會吸睛

《潮派對》後科技時代創新表演形式，顛覆明星演唱會想像！(廣藝基金會提供／胡福財攝)

文化部主辦的「2016台灣科技藝術節」又有新突破！9/9-11桃園展演中心上演的《潮派對》，將為國內流行音樂、科技藝術、劇場表演跨界合作開啟全新里程碑。

《潮派對》是今年台灣科技藝術節的重頭戲之一，由巨星演唱會推手陳鎮川策畫、結合亞洲第一詞人林夕的歌詞，跨界音樂鬼才王希文量身打造電子編曲潮團、音樂精靈許哲珮擔綱演唱王菲、張惠妹、林憶蓮、莫文蔚、陳奕迅…等膾炙人口的歌曲。

節目首度大幅整合國內頂尖科技藝術家，包括影像／劇場導演 周東彥、新媒體聲音裝置藝術家 王仲堃、Audiovisual 混種雙組合 HH（姚仲涵、葉廷皓），以及跨界音樂家 蘇子茵、豎琴精靈 蘇珮卿，共同打造震撼人心的「林夕意境」，帶領觀眾走入華麗城堡、森林、房間、末日等場景，體驗一場與明星演唱會截然不同的Party。

陳鎮川表示，當初得到「潮」這個題目，第一個聯想就是永不退流行的「經典」。在此定位下，陳鎮川邀請林夕授權歌詞作為整場表演的文本：「《潮派對》必須經得起時間考驗，成為新的流行指標。林夕的詞，就是經典。」

《潮派對》將是一種新興的類演唱會形式，除了必然的演唱、還融合舞台劇、科技與裝置藝術，也有DJ show，而這些表現手法，遇上林夕的詞與許哲珮的歌聲，不管是平日關心數位科技藝術，或是流行音樂的朋友，都可以看到一場完全不同的演出。

對於今年參與的科技藝術家來說，《潮派對》是首度讓作品格局全面突破的機會。新媒體聲音藝術家 姚仲涵，在森林場景將操作600多個日光燈閃動，讓觀眾彷彿置身於新生、懵懂的幻境。

9月科技藝術節的另一強檔節目—黑色流明《X_Xrooms》是一部跨界概念舞作，形式上六位舞者打破街舞與現代舞藩籬，更讓「光」成為舞台上的第七位舞者。

劇中八幕透過雷射、投影與舞者的震攝演出，不斷向生命提問，觀眾從糾結、緊繃至臨界點，到情緒壓力鍋一處一處被打開，最終獲得自在與平靜，在70分鐘的演出過程像是在城市中，經歷一場「歸零的旅行」。

「2016台灣科技藝術節」9月各檔節目在兩廳院售票系統熱賣中，更多活動及購票資訊請上「2016臺灣科技藝術節」官網。

(旺報)