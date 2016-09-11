九華山地藏庵 發送贊普品濟貧
中秋節將屆，嘉義市九華山地藏庵今天發送105年度贊普品，共有2000多戶中低收入戶受惠，提前歡度中秋節。
位於嘉義市民權路旁的九華山地藏庵，供奉的地藏王菩薩金身，相傳是明末自安徽省九華山輾轉隨鄭成功部眾來台，清康熙年間，擇定於嘉義市現址恭奉。
300年前，也就是清康熙55年（西元1716年），由北路營守備游崇功募資建壇，翌年再擴建廟殿。乾隆5年（西元1740年），再由諸羅（嘉義）知縣李倓擴大修建，漸成規模。
九華山地藏庵董事長黃俊森表示，日據時代，日人執行「眾神歸天」政策，指定地藏庵為佛堂，並將嘉義市全市各寺廟的佛像集中在地藏庵奉祀。
如今的7層蓮花寶殿，是民國60年重建，董事會秉持地藏王菩薩「地獄不空，誓不成佛」的大願，每逢年節普送物資濟貧，傳達社會慈善的力量。
黃俊森指出，中秋節將至，九華山地藏庵匯集各界資源，將贊普品發送給境內中低收入戶，希望在月圓人團圓的時候，大家過個快樂的中秋節。1050911
(中央社)
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