刺殺雷根未遂男子 從精神病院出院
35年前刺殺美國總統雷根（Ronald Reagan）未遂的男子辛克利，今天從華盛頓州1家精神醫院出院。他當年坦承，意圖行刺雷根，是因暗戀女星茱蒂佛斯特，想引起她的注意。
現年61歲的辛克利（John Hinckley Jr.）將和年邁的母親一同搬進維吉尼亞州威廉斯堡（Williamsburg）1處封閉社區。
辛克利1981年3月30日在華盛頓1間旅館外開槍後表示，看了茱蒂福斯特主演電影「計程車司機」（Taxi Driver）後，相當迷戀這位女星，因此想殺了雷根引起茱蒂福斯特注意。
聯邦法官今年7月裁決，辛克利已不再會做出自殘行為或傷害他人，准予出院。辛克利1982年受審時，因罹患精神疾病控罪不成立。他曾被確診的憂鬱症和精神疾病現在都已減緩，但雷根的家人和基金會長期反對讓辛克利出院。
「華盛頓郵報」（Washington Post）等本地媒體報導，辛克利今天依照原訂日期出院。記者致電醫院，接電話的員工表示，無法對媒體評論病患。（譯者：中央社鄭詩韻）1050911
(中央社)
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