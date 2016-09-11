趙薇：早就知道舒淇與馮德倫在一塊
藝人舒淇日前宣布與港星馮德倫結婚，震撼演藝圈。中國大陸女星趙薇對此表示，早就知道舒淇和馮德倫在一起，「他倆屬於那種不給任何鋪墊、直接給你結果的」。
談到好友林心如和霍建華結婚，趙薇直說感動。「因為心如是一個很獨立的女孩子，她不是那種永遠要找男朋友的人，不是沒有男朋友就不行的人。我們都覺得她很獨立，所以她結婚我很感動。」
新浪娛樂報導，趙薇日前以評審團委員身分出席第73屆威尼斯影展，受訪時談及好友林心如和舒淇的婚事。
在林心如的婚禮上，昔日「還珠三人組」趙薇、林心如、范冰冰罕見合影。被問到是什麼機緣重聚，趙薇說，「我覺得她的婚禮不去就太不仗義了吧，我們兩個差不多20歲就認識了。」
談及那張引發話題的「還珠幫」合照，趙薇開玩笑說「還好三個人都沒殘」。她表示，與當年相比，不能說大家變得不好了，某種角度來說大家還是各自過得挺精彩的。
她表示，一直很好奇林心如的「謎底」（指結婚對象）是什麼，「她給了我們一個驚喜，因為我並不知道她跟霍建華談戀愛。」
趙薇說，「我們平時也不會主動問的，因為人家還沒嫁你總去問會傷人家，不能老問妳有沒有男朋友，什麼時候結婚之類的。所以看到她跟舒淇結婚，我覺得有種很感動的感覺。」
至於舒淇，趙薇爆料說，她早就知道舒淇跟馮德倫在一塊。「他倆屬於那種不給任何鋪墊、直接給你結果的，這也是我喜歡的一種方式，為什麼一定要有過程呢？給你刺激一下。」1050911
(中央社)
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