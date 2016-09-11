養護中心病患墜樓 傷重不治
一名居住養護中心的男子今天被發現墜樓，警方初步調查，男子疑從2樓病房窗戶爬出，接觸防墜網摔落地面，送醫傷重不治。
南投縣政府消防局上午獲報，埔里鎮一家養護中心有民眾墜樓案件，救護員到場發現，男子倒臥地面，頭顱受重創，現場失去生命徵象，經送往台中榮民總醫院埔里分院急救，仍因傷勢過重不治。
警方初步調查，這名50歲的男子設籍竹山鎮，因患身心障礙，7年前被轉介到此3樓高的養護中心療養，住在2樓病房；根據監視器畫面，男子今天凌晨2時多在病房走廊、交誼廳徘徊，而後又返回病房，工作人員接著在清晨6時多發現男子墜樓。
警方調查，男子病房的窗戶只能開啟約20多公分，無法完全打開，外側還有防墜網，身材瘦小的男子疑似越過窗戶，接觸防墜網後，墜落地面，但男子是否意外墜樓或輕生，仍待深入調查。1050911
(中央社)
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