豬哥亮八旬岳母動刀七次 獨居賣菜金援跑路

豬哥亮診斷出罹患大腸癌，目前於加護病房治療。(圖/取材自本報系資料照)

主持界天王豬哥亮近日忙於宣傳電影《大顯神威》，不過因健康亮紅燈診斷出罹患大腸癌住院開刀，目前仍舊住於加護病房治療，就在此時媒體接獲爆料，表示當年豬哥亮帶著老婆跑路時，岳母曾將賣菜錢全拿出來金援他，甚至不要求任何回報。

根據《蘋果日報》報導，豬哥亮岳母目前高齡83歲，在苗栗賣菜包等小吃度日，獨居的她每月花四千元租屋，談及近況才知近年開刀七次，不僅在高雄榮總開脊椎，後來還裝鐵片，膝蓋開4次，也裝人工關節，髖關節也開過刀，今年3月被診斷出胃長東西，也曾去新竹國泰醫院開刀，雖然得知豬哥亮生病住院，但礙於身體欠安也無力北上探病。

問及豬哥亮是否會給生活費？她僅簡略帶過：「他自己也要還債，你也知道，應該是還不完吧」，不過仍透露豬哥亮與女兒過年仍有包紅包來，但卻不見豬哥亮回來探望，對此她同情表示「已經夠可憐怎麼可能會回來」，至於當初看女兒跟著躲債會不會心疼?她淡淡回應：「只要女兒喜歡就好」，不過坐在一旁的兒子連忙插話「當初我跟我媽一起搭車去圓山飯店赴喜宴，我媽有時候會在他跑路時給予金援」，不難看出岳母愛屋及烏的憐惜性格。

對於豬哥亮鮮少南下探望岳母，也讓外界質疑豬哥亮是否與岳家斷絕聯繫?對此經紀人出面證實豬哥亮與岳家互動密切，試圖打破不實傳聞。

(中時電子報)