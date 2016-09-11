宇多田光睽違多年回歸 容貌變樣網友驚呆

宇多田光淡出歌壇6年，將推新輯復出。(圖／翻攝自日網)

宇多田上節目老態盡現。(圖／翻攝自日網）

日本樂壇天后宇多田光淡出歌壇6年，28日將推新專輯《Fantome》復出，不過近日她接受電視節目《NEWS ZERO》訪問，臉上細紋明顯，讓網友驚呼認不出。

宇多田暫停歌唱活動多年，近來為了宣傳新專輯，而在節目中亮相，她產子後首度接受電視節目《NEWS ZERO》訪問，卻被發現拍到大特寫時，她臉上細紋明顯，憔悴顯老態，和過去模樣相差甚遠，讓網友都驚呼快認不出來，不過有粉絲緩頰，認為她應該是照顧小孩太操勞，才會臉色看起來憔悴不少。

(中時電子報)