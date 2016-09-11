二戰經典勝利之吻 女護士病逝享壽92歲

這張「勝利之吻」被譽為20世紀最經典照片之一。女主角佛里曼8日因病辭世，享壽92歲。(圖／維基百科)

1945年日本宣布投降，結束第二次世界大戰，美國時報廣場人人欣喜若狂，其中最經典的一幕就是這張水手門多薩擁吻陌生女護士的照片，名為「勝利之吻」。女主角佛里曼8日因罹患肺炎等多種疾病，在維吉尼亞州辭世，享壽92歲。

佛里曼2012年接受哥倫比亞廣播公司訪談時說，「我沒看到他走過來，等我察覺到時，已經被一把抓住了。這張照片是超棒的巧合，身穿水手服的男子和身穿白洋裝的女子，這是張在對的時候，拍下的超棒照片。」

兩人親吻後，佛里曼隨即和這名水手門多薩（George Mendonsa）分道揚鑣。攝影師艾森斯塔特在1985年著作「艾森斯塔特談艾森斯塔特」（Eisenstaedt on Eisenstaedt）中回憶道，當時他在時報廣場看到有個水手抓到女子就親，他看到有個白影閃過，於是迅速按下快門，10秒內拍了4張照片。

艾森斯塔特說，「如果她（佛里曼）穿的是深色洋裝，我就不會拍下這張照片。如果水手穿的是白色制服，我也不會」。這張「勝利之吻」（V-JDay in Times Square）被譽為20世紀最經典照片之一。

(中時)