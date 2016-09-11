北市想開發復興崗 柯P：和軍方討論ok才做

台北市長柯文哲曾提出希望國防部釋出復興崗校地興建國宅，後來沒有下文，柯表示目前市政府跟國防部坐下來談，希望能達成雙贏。（楊彩成攝）

對於國防大學復興崗校區興建國宅計畫，柯P改口，不一定是北市跟國防部各分一半土地，雙方討論後，大家都OK才去做。（楊彩成攝）

去年因提出釋出校地開發計畫遭國防部拒於門外，台北市柯文哲與立委吳思瑤11日出席復興崗校區「105年後備軍人運動大會」。（楊彩成攝）

台北市長柯文哲11日出席國防大學復興崗校區「105年後備軍人運動大會」，並下場參與活動，為大隊接力賽起跑鳴槍。（楊彩成攝）

台北市府一直想向中央爭取開發國防大學復興崗校區用地，市長柯文哲上午到當地參與後備軍人運動會後表示，這件事也要考慮軍方的需求，要雙方討論大家都覺得ok，才會去做。

柯文哲說，他也向軍方表達，如果要用地也要考量對方的需要，另外一個是有沒有替代空間，這東西都要商量，變成最後要國防部出來協調；比方說在台北市要軍方一點空間，其他地方有沒有補還給它。

他也表示，目前軍方有很多必要設施，有一定需要空間、不能拿掉，這不一定「一半一半(指土地平分)」，要雙方討論大家都覺得ok，才會去做。目前國防部都會跟台北市坐下來談，達到雙贏，對方如果放一塊地出來，也是依他們的需要優先去蓋，比方說作官兵宿舍。

(中時)