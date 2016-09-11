響應世界清潔日 彩繪課桌椅義賣
嘉義市環保局為響應「世界清潔日」，今天在港坪運動公園舉辦資源回收嘉年華活動，並義賣回收的彩繪課桌椅，所得回饋給弱勢團體。
嘉義市環保局指出，今年的環保主題是減少海洋廢棄物，因此今天特別宣導資源回收、減少海洋污染，同時舉辦乾電池等回收物兌換，以及親子玩環保遊戲及創意DIY等活動。
今天的活動會場，邀請獲得105年全國環保戲劇競賽第2名的嘉義市博愛國小附設幼兒園演出得獎作品「阿嬤的話」，以及獲得佳作的龍鳳兒舞蹈團表演「『嗨』海人生」。
活動現場的彩繪課桌椅愛心義賣，是由修緣育幼院、創世社會福利基金會、晨光智能發展中心的學童彩繪完成，拍賣所得也全數回饋給回收課桌椅彩繪的弱勢團體。
環保局表示，資源回收可延長物品的生命，讓資源充分再利用，嘉義市105年的資源回收率已達47.54％，是市民一點一滴的努力成果，期待更多市民配合，為地球盡一分心力。1050911
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。