響應世界清潔日 彩繪課桌椅義賣

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嘉義市環保局為響應「世界清潔日」，今天在港坪運動公園舉辦資源回收嘉年華活動，並義賣回收的彩繪課桌椅，所得回饋給弱勢團體。

嘉義市環保局指出，今年的環保主題是減少海洋廢棄物，因此今天特別宣導資源回收、減少海洋污染，同時舉辦乾電池等回收物兌換，以及親子玩環保遊戲及創意DIY等活動。

今天的活動會場，邀請獲得105年全國環保戲劇競賽第2名的嘉義市博愛國小附設幼兒園演出得獎作品「阿嬤的話」，以及獲得佳作的龍鳳兒舞蹈團表演「『嗨』海人生」。

活動現場的彩繪課桌椅愛心義賣，是由修緣育幼院、創世社會福利基金會、晨光智能發展中心的學童彩繪完成，拍賣所得也全數回饋給回收課桌椅彩繪的弱勢團體。

環保局表示，資源回收可延長物品的生命，讓資源充分再利用，嘉義市105年的資源回收率已達47.54％，是市民一點一滴的努力成果，期待更多市民配合，為地球盡一分心力。1050911

(中央社)