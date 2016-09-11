役政署：染流感役男未參加9日結訓
有成功嶺替代役男指役政署無視流感，要求役男在結訓典禮脫口罩唱國歌。役政署長林國演今天表示，9日成功嶺結訓典禮，有流感或感冒症狀的20名役男都未參加。
有成功嶺替代役男指近日A型流感在部隊中發酵嚴重，9日結訓典禮已有許多役男感冒，但值星大隊長罔顧下屬健康，要求役男脫口罩唱國歌，使得役男們暴露在流感的感染溫床下。
林國演上午受訪表示，該梯次替代役共3700人，參加9日結訓典禮或預演的役男1231人，因之前有2個中隊約10幾人得流感，加上陸續發生感冒症狀的役男合計約20人，都沒有參加結訓典禮或預演。
他說，役政署相當重視流感問題，若役男得流感，會讓他們暫緩進成功嶺，進成功嶺後，也會配合衛生局施打流感疫苗。1050911
(中央社)
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