杜絕慵懶 江西發文禁公務員「葛優躺」

我要評比

中國大陸電視劇「我愛我家」裡演員葛優頹廢躺在沙發上的一張劇照意外爆紅，被網友戲稱為「葛優躺」，這樣的躺姿已遭大陸公務機關禁止。江西省日前發文嚴禁公務員「葛優躺」。

綜合央廣網、文匯網等陸港媒體報導，江西省不到1個月內連續發布「江西省直機關黨員、幹部『十不准』承諾書」、「江省直機關工作紀律要求」，對機關幹部的穿衣、吃飯、工作及言行作出新的規範，嚴禁「葛優躺」式的慵懶等作風。

在公務人員穿著方面，新規明文規定，江西公務機關工作人員都「不准穿背心、短褲、拖鞋甚至是奇裝異服上班」。

在吃飯方面，中共江西省紀律檢查委員會明確表態，請吃飯絕對不是「小事」，黨員幹部在日常工作中千萬不要出入私人會所，不要互相吃請，「不要因為吃一餐飯就斷送了自己的前途」。

在工作方面，不准在辦公場所大聲喧嘩、聊天、不准帶無關人員進入辦公場所、「不准妄議省委決策部署」，也不准上班時間做炒股、網購、娛樂、健身等與工作無關的事情。

此外，新規還對公職人員言行方面作出新的約束。其中，公職人員出現家暴、虐待老人等違背公德的行為不能視為是家庭私事，紀檢監察部門也會介入，作出相應黨紀政紀處分。1050911

(中央社)