戰車殉職4士官兵聯合公祭 蔡總統頒旌忠狀

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總統蔡英文向家屬致意。（陸軍提供）

總統蔡英文頒發旌忠狀，由家屬代表接授。（陸軍提供）

國旗覆棺。（陸軍提供）

陸軍564旅戰車翻覆意外不幸身亡的4名士官兵，今天上午在高雄市立殯儀館舉行聯合公祭，三軍統帥、總統蔡英文親臨致哀，頒發旌忠狀、追晉，中尉吳德瑋日前已入祀台南忠烈祠，其餘3人將待明年3月春季祭典入祀高雄忠烈祠。

蔡英文今早在高市長陳菊陪同下，一同到靈堂致意，她表情嚴肅不發一語，上香弔念英勇殉職士官兵，蔡約停留15分鐘後離去，並未對外發言；另配合家屬意願，會場不開放媒體入內。

4名殉職士官兵追晉，頒發旌忠狀，並以國旗覆棺。中尉車長吳得瑋追晉為陸軍上尉，陳世坤追晉三等長、故下士陳秉逸追晉中士、故一兵張志偉追晉下士。

(中時)