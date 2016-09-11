扮演皮卡丘 不侵權有4大關鍵
Pokemon GO在台灣也掀起抓寶熱潮，國小校長扮成「皮卡丘」，希望開學時給小朋友驚喜，但遭質疑侵害著作權。經濟部智慧財產局說，只要掌握非營利、非經常性辦理、未向觀眾收費、未支付表演人報酬等4關鍵，就不用擔心侵權。
據《中央社》報導，著作權法第59條之1規定，在中華民國管轄區域內取得著作原件或其合法重製物所有權的人，得以移轉所有權方式散布之。智慧局官員分析，任何人只要是合法取得所有的物品，等於是物的所有權人，可以處分、支配。
小學校長扮演「皮卡丘」為例，若校長穿著正版精靈寶可夢商品扮演該角色，該活動不是以營利為目的、不是經常性辦理（開學季才舉辦）、沒有向觀眾或聽眾收取費用（例如：家長）、沒有對表演人（校長）支付報酬。在這4項原則下，不會有侵害著作權的問題。
不過，若未經授權同意，擅自將精靈寶可夢中的角色繪製在海報上，由於重製權為著作權人專有權人，因此恐違反著作權法第91條規定，擅自以重製方法侵害他人著作財產權者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣75萬元以下罰金。
(中時電子報)
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