指鄭成功是精神錯亂代表 柯：很難到找一個人有這麼多衝突
台北市長柯文哲昨天參與研討會時，指鄭成功是台灣350年前「精神錯亂的代表」，引發輿論。他今天上午解釋，很難在歷史上找到一個人身上有這麼多衝突，所以說這是一個代表性人物，反映台灣在歷史上，永遠面對多元衝突。
有歷史老師批評柯「胡言亂語」，他淡淡說：「也還好。」至於「精神錯亂」指的是什麼意思？柯說，這就各自解讀。
他表示，鄭成功是台灣多元化蠻有趣的例子，因為爸爸是中國人、媽媽是日本人，7歲以前住在日本，之後回到中國，20歲以前當文人、20歲以後當軍人，既是明朝官軍，也是海盜；他們一家一半投降清朝、一半效忠明朝，鄭成功這個人，就可以看到台灣在歷史上的衝突。
媒體問他是否也常覺得不知道自己是誰?柯笑說這題目已經開始進入「深水區」，未正面回應。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。