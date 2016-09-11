指鄭成功是精神錯亂代表 柯：很難到找一個人有這麼多衝突

北市長柯文哲（左起）、台灣研究基金會創辦人黃煌雄、台中市長林佳龍昨出席「台灣的悲愴年代」研討會。（姚志平攝）

台北市長柯文哲昨天參與研討會時，指鄭成功是台灣350年前「精神錯亂的代表」，引發輿論。他今天上午解釋，很難在歷史上找到一個人身上有這麼多衝突，所以說這是一個代表性人物，反映台灣在歷史上，永遠面對多元衝突。

有歷史老師批評柯「胡言亂語」，他淡淡說：「也還好。」至於「精神錯亂」指的是什麼意思？柯說，這就各自解讀。

他表示，鄭成功是台灣多元化蠻有趣的例子，因為爸爸是中國人、媽媽是日本人，7歲以前住在日本，之後回到中國，20歲以前當文人、20歲以後當軍人，既是明朝官軍，也是海盜；他們一家一半投降清朝、一半效忠明朝，鄭成功這個人，就可以看到台灣在歷史上的衝突。

媒體問他是否也常覺得不知道自己是誰?柯笑說這題目已經開始進入「深水區」，未正面回應。

(中時)