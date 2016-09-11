林依晨SEIKO城市路跑鳴槍 簡懿佳12.5K完賽

第六屆SEIKO Super Runner城市路跑賽由活動大使女神林依晨，中華民國路跑協會秘書長陳華恒(左一)、SEIKO訓練營總教練許績勝(左二)、台灣精工副董事長洪明仁(左三)、台灣精工行銷企劃部部長劉香蟬(右二)以及台北市體育局蔡培林副局長(右一)一同鳴槍開跑。(圖／主辦單位提供)

第6屆SEIKO Super Runner城市路跑賽11日總統府前熱鬧起跑，特地邀請零負評女神林依晨擔任活動大使，號召「活力女孩領跑團」和熱愛運動的跑友們一起#精準備戰，甜心主播簡懿佳也首度挑戰12.5公里順利完賽，男女組則分別由我國好手周廷印、曹純玉抱走冠軍。

由甜心主播簡懿佳(前排左六)領軍的「SEIKO活力女孩」領跑團。(圖／主辦單位提供)

擔任鳴槍嘉賓的林依晨表示，「平常都是接觸游泳、瑜珈和潛水，覺得跑步是一個很考驗耐力的運動，未來有機會一定要挑戰路跑。」甜心主播簡懿佳首次挑戰12.5公里賽程，賽前也參與大會精心規劃的「SEIKO X ASICS精準訓練營」，達成自己的目標，「順利完賽真的很開心，成績也比預期的還要好，明年也會繼續參賽，挑戰自我，要突破今天的成績。」

我國長跑好手何盡平，上個月出征里約奧運回國參加第一場大型路跑，今以較輕鬆的狀態來參賽拿下第3，目標明年三月的英亞標準賽可以跑出好成績。12.5公里男子組冠軍則是由周廷印以39分26秒抱走，第二名李銘勝也跑出40分53秒的好成績。

何盡平再度參加SEIKO城市路跑賽，同時也是他從里約奧運返台後的首場路跑賽事。(圖／主辦單位提供)

12.5公里女子組由首次參賽的曹純玉以44分59秒抱走后冠，她最近剛結束和長跑好手張嘉哲一同前往中國甘肅移地訓練的行程，在高海拔的低氧環境中調整自己的狀態，目標在11月的日本上尾半馬中挑戰明年世大運參賽標準1小時18分08秒。

(中時電子報)