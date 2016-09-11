林依晨SEIKO城市路跑鳴槍 簡懿佳12.5K完賽
第6屆SEIKO Super Runner城市路跑賽11日總統府前熱鬧起跑，特地邀請零負評女神林依晨擔任活動大使，號召「活力女孩領跑團」和熱愛運動的跑友們一起#精準備戰，甜心主播簡懿佳也首度挑戰12.5公里順利完賽，男女組則分別由我國好手周廷印、曹純玉抱走冠軍。
擔任鳴槍嘉賓的林依晨表示，「平常都是接觸游泳、瑜珈和潛水，覺得跑步是一個很考驗耐力的運動，未來有機會一定要挑戰路跑。」甜心主播簡懿佳首次挑戰12.5公里賽程，賽前也參與大會精心規劃的「SEIKO X ASICS精準訓練營」，達成自己的目標，「順利完賽真的很開心，成績也比預期的還要好，明年也會繼續參賽，挑戰自我，要突破今天的成績。」
我國長跑好手何盡平，上個月出征里約奧運回國參加第一場大型路跑，今以較輕鬆的狀態來參賽拿下第3，目標明年三月的英亞標準賽可以跑出好成績。12.5公里男子組冠軍則是由周廷印以39分26秒抱走，第二名李銘勝也跑出40分53秒的好成績。
12.5公里女子組由首次參賽的曹純玉以44分59秒抱走后冠，她最近剛結束和長跑好手張嘉哲一同前往中國甘肅移地訓練的行程，在高海拔的低氧環境中調整自己的狀態，目標在11月的日本上尾半馬中挑戰明年世大運參賽標準1小時18分08秒。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。