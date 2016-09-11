早餐吃吐司易生皺紋？加速肌膚老化6大點

生活中有許多意想不到的因素會加速肌膚老化。此為示意圖，與本新聞無關。（圖／達志影像）

對抗肌膚老化對許多人來說是一件重要的事，更有不少人砸大錢買保養品來維持「最佳狀態」，然而除了大家所熟知的，曝曬過多陽光與不良飲食會影響膚質外，生活中還有許多意想不到的因素，正不斷地摧殘你的肌膚。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，綜合多位醫學專家指出，嚴重影響肌膚老化卻又容易被一般大眾所忽略的因素有6項，包括，「室內溫度」、「指甲光療燈」、「早餐」、「缺乏運動」、「加班」、「飲酒」。

●室內溫度

護膚專家莫利（Corinne Morley）指出，室內的暖氣會使膚質嚴重乾燥，如果本身已有敏感肌膚問題的人，像是潮紅性痤瘡、濕疹等，處在如此高溫的空間內，只會讓情況變得更糟；肌膚長時間缺水，又不適時保濕、保油，膚質老化只會加速。

●指甲光療燈

美國紐約大學醫學院教授艾帝岡（Chris Adigun）表示，用來使指甲凝膠固定的紫外線光療燈，其與日光浴床一樣，長期照射會損害皮膚細胞，且恐會有罹患皮膚癌的風險。如果真要做指甲光療，艾帝岡建議應先於手部塗抹防曬，可降低肌膚快速老化。

●早餐

許多人早餐皆會選擇吐司搭配果醬，但事實上這並不是一個好選擇。醫學美容治療師納伊德諾夫（Milena Naydenov）表示，麵包中有精緻糖（refined sugar），當攝取過多時，會導致「糖化作用」，造成皮膚失去彈性，與皺紋增加；且會刺激自由基產生，損害皮膚細胞。

●缺乏運動

現代人平日生活忙碌，容易缺乏運動；對此，皮膚科醫生斯特恩漢（Anita Sturnham）特別點出，運動除了能降低心血管疾病發生的機率外，對皮膚也相當有益。在運動過程中，血液會將氧氣與營養物質帶到皮膚，有效減少自由基。

●加班

龐大的工作壓力加上熬夜加班，會讓皮膚損害，眼袋、皮膚乾燥、痤瘡、皺紋等現象都有可能會發生。除此，壓力會提升血壓，影響睡眠品質，讓人看起來更老。

●飲酒

營養學家貝莉（Christine Bailey）表示，酒精除了含糖量高外，更會讓細胞脫水，使皮膚看起來暗沉；長期飲用又不節制，累積的毒素會對肝臟造成損害，讓臉上肌膚失去光彩。

(中時電子報)