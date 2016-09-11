酒駕男闖紅燈 又逆向撞警遭逮送辦

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高男酒駕闖紅燈撞警後也摔在地上遭逮。(陳俊雄翻攝)

高男酒駕闖紅燈撞警後也摔在地上遭逮。(陳俊雄翻攝)

高姓男子今日凌晨零時32分左右酒駕闖紅燈，遭土城分局本廣福派出所警員錢松應、陳奕勳攔查卻拒檢，反而加速逃逸，並在篤行路左轉逆向溪城路衝撞沙崙所副所長戴明剛、警員粘峻碩，高男自己也摔車掛彩，訊後依公共危險、妨害公務罪嫌送辦。

警方調查，高男凌晨零時32分騎機車闖越土城中華路、裕民路口紅燈往三峽行駛，廣福所同仁立即尾隨在後，於00時38分上城林橋往板橋方向，下橋時有板橋分局沙崙所警網發現上述情事，一併加入尾隨。

高男在零時45分在板橋市篤行路左轉逆向溪城路逃逸時，衝撞沙崙所副所長戴明剛、警員粘峻碩。警員粘峻碩受傷倒地，左手雖擦傷但幸無骨折

高男遭逮後警方對他酒測，發現高某酒測值為0.64mg/L，訊後依公共危險、妨害公務，移送法辦。

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(中時)