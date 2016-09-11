徐永明：兩岸關係不樂觀 台要發聲

我要評比

時代力量立委徐永明今天在紐約指出，兩岸關係不樂觀，如果台灣參與國際一再落空，需有更堅定的聲音讓中國大陸聽到。

第71屆聯合國大會13日開議，外交部日內將公布因應策略。由前國防部長蔡明憲領軍的「台灣聯合國協進會」來紐約，將參與17日由「台灣加入聯合國行動委員會」主導的入聯遊行。

結束華府行程，徐永明轉抵紐約訪問，尋找海外鄉親支持時代力量，並呼籲僑胞上街支持入聯遊行，共同將台灣的聲音喊出來，讓大陸聽到台灣人民的訴求。

徐永明下午在法拉盛就台灣的國家未來定位發表演講，近百位僑民到場聆聽。他提及大陸對蔡總統「維持現狀說」不太領情，兩岸關係看來不太樂觀，而美方也應該因應時勢，改變遵行已久的「一中」政策。

他還說，台灣參與國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際刑警組織（Interpol）等可能都會落空，假若台灣參與國際空間一再遭受大陸打壓，台灣要有更堅定的聲音讓大陸聽見。

對香港議員選舉，不少「本土派」當家，徐永明認為，這受到台灣選舉不少影響，未來有關「民主」、「認同」議題仍會持續發燒。

他同時要僑民多支持時代力量，也期盼2018年地方選舉，各縣市都能爭取1席議員，甚至拿下縣市長寶座，2020年立委選舉攻下10席，而終極目標是取代國民黨，成為台灣第2大政黨。1050911

(中央社)