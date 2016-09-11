里約帕運 大陸代表團2天進帳20金
里約帕拉林匹克運動會開幕2天，中國大陸代表團已拿下20面金牌，在獎牌榜上居首。大陸在男子游泳項目尤其風光，有多名選手包辦冠亞軍，還打破多項世界紀錄。
中國中央電視台（大陸央視）報導，里約帕運第2個比賽日結束後，中國大陸以20金、17銀、12銅共計49面獎牌位居獎牌榜首位。中國大陸代表團在舉重、游泳、射擊等項目都有金牌入袋。
在男子游泳100公尺仰式S2級比賽中，6年前才開始游泳生涯的大陸選手鄒連康首次參加帕運便奪金，還以1分45秒25的成績打破這個項目的世界紀錄。
在男子游泳50公尺自由式S7級比賽中，大陸選手潘世雲後來居上擊敗烏克蘭對手，以27秒35同樣打破世界紀錄的成績奪金。繼4年前的倫敦帕運，潘世雲再次在帕運拿下金牌。
男子游泳50公尺蝶式比賽則是大陸選手許慶、鄭濤激烈相爭。許慶最終以0.04秒差距力壓隊友奪金，他的成績是29秒89，比自己在2012年締造的世界紀錄進步0.01秒。
而在田徑比賽中，大陸女將劉文君以16秒的成績奪得田徑輪椅競速項目T54級100公尺比賽的冠軍。
帕運的競速輪椅項目是靠兩隻胳膊在「跑」。劉文君為這個項目已苦練10年多，手上鼓起的繭清晰可見。在倫敦帕運打破世界紀錄後，劉文君在里約衛冕成功，並創下個人賽季最佳成績。1050911
(中央社)
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