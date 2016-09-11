推共享經濟 用計程車共乘App可抽機票
為打造友善的交通環境，北科大團隊研發計程車共乘App，台灣虎航也力挺共享經濟，只要下載並註冊就能抽機票，透過App共乘至機場還有機會獲機票折價券。
台北科技大學電子工程系教授黃士嘉帶領的團隊，研發「BlueNet」 計程車共乘App，是目前全球唯一提供計程車共乘媒合的APP，現已和超過500輛計程車合作，超過10萬使用人次，共乘服務支援全台灣。
黃士嘉表示，乘車者可從清單中，主動尋找由好友或家人發起的共乘需求，也可邀請在BlueNet上的好友或家人共乘，且透過平台可清楚查看計程車司機的評價，還可設定好友或家人為此趟搭車的守護者，讓好友或家人知道乘車者即時位置，並傳送司機及車輛相關資料，增加乘車安全性。
台灣虎航認為共乘App可增加虎迷的出國交通便利性，就近發起叫車並邀好友或家人一同共乘，節省交通時間及等待交通運輸工具的時間，因此大方提供新台幣200元的機票折價券和免費機票優惠給參與活動的虎迷，支持BlueNet的共享經濟理念。
黃士嘉表示，只要在9月15日前下載「BlueNet」共乘App並註冊成功的虎迷，就有機會抽到虎航提供的指定航點來回機票，另外下載App並於9月15日前，在「虎迷專區」完成共乘任務前往機場的旅客，就有機會獲得價值新台幣200元的機票折價券。1050911
(中央社)
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