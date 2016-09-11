莫蘭蒂朝台灣逼近 下午恐變中颱

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中央氣象局觀測，輕度颱風莫蘭蒂正朝台灣方向移動，可能今天下午就會增強為中度颱風。

根據氣象局最新颱風消息，莫蘭蒂上午位置在馬尼拉東方1600公里海面上，大約距離鵝鑾鼻東南東方1700公里，以每小時25公里速度，朝西北西行進。

氣象局說，莫蘭蒂強度持續增強，很可能下午就變成中度颱風。

雖然颱風朝台灣來，但路徑還是會有變化，氣象局說，如果未來太平洋高壓依舊維持目前強度，莫蘭蒂路徑可能會往南修正。1050911

(中央社)