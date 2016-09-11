新科立委磨刀霍霍預算書 助理成好幫手

民國106年中央政府總預算在8月底前陸續送進立法院，面對成堆如山的預算書，新科立委們除了畫定關注的部會外，龐大的助理團也成了監督預算的利器。

民進黨立委蘇巧慧說，過去曾接觸過預算書，有一些概念，但是這還是首次接觸中央政府預算書，自己所屬的教育及文化委員會中的教育部、文化部等單位預算，都會特別去看。

蘇巧慧的助理就幫她整理出中央政府總預算的一個大問題。她說，台灣的政府預算規模只占GDP16.5%，相較於其他國家偏小，其他國家大多占3成以上，包括韓國的31.8%、美國的38.8%、日本的42.5%等，台灣的預算規模，很難期待政府消費能夠帶動景氣。

蘇巧慧說，台灣的稅率未必低，但為什麼收到的錢卻是少的，那就可能稅基有問題，因此從預算書看來，台灣的整體稅制應該通盤改革，這是讓未來政府可以持續穩健走下去的關鍵。

國民黨立委林麗蟬說，過去在移民署擔任外配基金委員，就在審預算，所以也看過預算書，但現在看的預算規模與預算書數量，比過去多很多，助理比她更認真在看，就是要幫人民監督，希望每筆預算能夠真正花在刀口上。

林麗蟬也匡列所屬的內政委員會中，包括內政部移民署、警政署、陸委會、原民會、客委會等單位，了解關注的議題中，預算編列與實際執行有沒有配合。在其他委員會的部分，她也鎖定勞動部的改善移工議題等預算鑽研。

民進黨立委林俊憲說，過去擔任議員都看縣市政府預算書，中央政府的國政預算書，比地方預算繁雜好幾倍，因此需要團隊一起努力，他個人會先側重所屬的交通委員會部分研讀。

他說，目前以中央主導的新辦事業還沒有很具體，主要是處理過去舊政府留下沒處理的，要優先去做的包括機場捷運、機場新航廈、台南鐵路地下化等。

林俊憲說，自己選區的國道交流道改善、安平港BOT開發案等，也是他關注的焦點。1050911

(中央社)