謝龍介公開向顧立雄檢舉 蔡家海霸王地是黨產

謝龍介公開向顧立雄喊話，蔡英文家族名下海霸王土地是國民黨黨產。(截自夜問打權)

不當黨產處理委員會為鼓勵社會大眾協助清查黨產，給予具名舉發人1%的財產，最高上限為1億元。「台語之神」謝龍介日前在政論節目中，公開向不當黨產會主委顧立雄喊話，要檢舉蔡英文家族持有的海霸王土地是國民黨黨產，並說檢舉獎金大約可分得數千萬，屆時要捐給家扶中心。

為鼓勵社會大眾協助清查黨產。不當黨產處理委員會通過「獎勵辦法」，未來將依據事證重要性，給予具名舉發人1%的財產，最高上限為1億元；若有民眾要檢舉，可親至委員會1樓遞件。

被網友戲稱「台語之神」的台南市議員謝龍介，日前上政論節目時，公開對不當黨產委員會主委顧立雄喊話「你們那些基金會自己顧好」，他說，鄉親都告訴我，這些讓你們用，但蔡英文註定做四年，民眾不會同情國民黨，但他們希望四年後，換國民黨用不當基金會委員會 ，來把所有基金會都揪出來，他們也要看看裡面幾百億。

謝龍介說，因為顧立雄說檢舉不當黨產最高獎金可以有一億，這邊他有一條錢要捐獻，大概數千萬，並說這條錢一定有。謝龍介說，他要檢舉的就是中山北路上的海霸王土地，當初起造人是蔣介石親信任覺五，但過戶給蔡英文爸爸蔡潔生。

謝龍介說，起厝時名字是任覺五，過戶卻變成蔡潔生，他正式檢舉這是國民黨黨產，現在卻在蔡家名下。謝龍介說，這條可能獎金不到1億，也有幾千萬獎金，這筆就全部捐給家扶中心。

這筆海霸王土地，當初原是軍方用地，蔡英文在2009年出席活動時曾提到海霸王，當時她說「這是我家族的產業，不過我們只是房東，餐廳的股份不在我們的範圍之內。」

國民黨政策會執行長蔡正元去年底開記者會時，曾提過蔡英文家族當初取得海霸王土地的價錢，根據法院的文件，很可能就是新台幣14元！蔡正元當時說，不要以為我講錯嘍！我們看到法院文件我們也嚇了一跳。他是經過一個訴訟之後取得的，訴訟的金額寫的是新台幣14元。

民進黨台北市議員王威中去年為了救駕召開記者會時也證實。他調閱當年的建照與歷年地政資料，發現當年建物起造是由蔣介石親信任覺五與白萬再兩位所申請通過，是蔣介石親信蓋海霸王的高樓，絕不是蔡英文的爸爸蔡潔生蓋的大樓。

王威中當時說，海霸王這棟樓從無到有，是在1967年時，國民黨大官用黃埔同學會用地的名義，在公園預定地蓋商業用途建築物，並在1969年竣工，之後在1970年轉賣給蔡英文的父親蔡潔生。

網友對謝龍介的檢舉，留言「絕對不敢查..」、「查了大概會動搖國本吧」、「四年內肯定領不到這一條...」、「我們來看看號稱要查70年的顧大律師敢不敢動手」、「怎麼辦？遇到李登輝，宋楚瑜，蔡英文還要不要查下去？」、「為何蔡潔生與特務頭子交情這麼好?」

(中時電子報)