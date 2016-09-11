NBA》格林化身艾佛森鐵粉 合照超興奮

卓雷蒙格林與艾佛森合照的模樣看來超緊張。(取自格林IG)

別被勇士前鋒卓雷蒙格林在場上凶悍模樣給騙了！碰上他心目中的偶像，他也變成一般球迷。格林先前出席籃球名人堂，表面上說法是陪著同樣入選名人堂的大學教練伊佐出席，實際上他是來見自己偶像艾佛森，因為艾佛森一直激勵格林保持自我，不為任何人改變。

在艾佛森上台演講之後，格林更在推特表示，真的不希望艾佛森的演講結束，為何不可以給艾佛森多出30分鐘的演講時間，隨後他去找艾佛森合照，從照片當中格林的模樣可以清楚看出，格林真的超緊張，整個人也似乎繃得很緊，就跟一般人跟球星合照時一樣。

「我跟艾佛森要求合照，他回我說好，能跟他合照對我來說意義深刻，我到現在興奮到不敢相信是真的，」格林說，「現場聽他演講意義也很重大，我必須永遠保持真實的自己，所以那些想要我改變的人，去怪艾佛森吧，不過我還是想看他穿T恤、掛著大金鍊！」

(中時電子報)