茱莉亞羅勃茲傳婚變！爆偷吃男諧星
奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲先前屢傳與老公丹尼爾（Daniel Moder）婚變，近來她又傳出背著老公和合作男星歐文威爾森搞曖昧，有爆料者稱兩人言行舉止就跟情侶沒兩樣。
茱莉亞羅勃茲先前與喬治克隆尼合作《金錢怪獸》時，就有消息稱兩人私下走得很近，加上她與老公婚變傳聞不斷，讓外界好奇這段緋聞究竟是不是炒作？只是沒想到，近來她與諧星歐文威爾森合作新片，也爆出曖昧情！
有知情人士透露茱莉亞羅勃茲喜歡歐文威爾森多年了，這次合作新片《Wonder》，兩人隨即擦出愛火，更指兩人經常調情說笑，宛如一對情侶，有傳連丹尼爾都忍不住對茱莉亞羅勃茲質問，兩人感情又亮紅燈；但對此，茱莉亞夫婦並未做出回應，因此婚變消息仍無法證實。
(中時電子報)
關鍵字：茱莉亞羅勃茲
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