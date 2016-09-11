貓裏老時味 10家業者獲在地食材認證

苗栗縣政府為鼓勵餐廳業者使用在地新鮮食材，幫助縣內小農，推出「尋找貓裏農村老時味」在地食材料理認證活動，輔導30家業者中，有10家通過5大指標篩檢，獲頒認證。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 105年9月11日

苗栗縣政府為鼓勵餐廳業者使用在地新鮮食材，幫助縣內小農，推出「尋找貓裏農村老時味」在地食材料理認證活動，輔導30家業者中，有10家通過5大指標篩檢，獲頒認證。

苗栗縣政府農業處今天指出，縣內有許多辛苦付出的小農，認真栽種優質或有機作物，卻缺乏銷售通路和平台，為此縣府和水保局台中分局合作，共同規劃在地食材認證，建置小農和業者之間的直銷通路。

農業處農業科長丁美君表示，參加認證的30家餐廳業者，必須通過廚房整潔、用餐空間氛圍、採購80%小農產品製作餐點、餐點特色、回饋小農與協助行銷產品等5大指標篩選，最後有10家業者符合獲頒認證。

苗栗縣長徐耀昌也特別頒贈廚師裝扮的「貓裏喵」，給大湖雲也居一、西湖祕密花園、苑裡東里家風、三義西湖渡假村、公館巧軒餐館、通霄飛牛牧場、三義溫馨農場、山城庭園餐廳、三灣梨鄉餐廳、南庄春谷農場等業者，作為認證依據。

徐耀昌表示，未來遊客只要到店家看到有苗栗縣的吉祥物「貓裏喵」，就代表業者所創作出來的佳餚，不但美味，更是選用在地食材、有機無毒的農特產品，讓民眾可以「吃的健康、吃的開心又安心」。

水保局台中分局副分局長陳勝泉指出，透過認證活動，苗栗優質小農除了可以在地推廣，還有機會拓展通路，尋求與北部和中部知名飯店媒合，以「跨域合作」的模式，提升地方產業，創造多贏局面。1050911

(中央社)