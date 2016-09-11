漢光殉職4官兵公祭 總統頒旌忠狀弔唁
陸軍564旅上個月發生CM11戰車翻覆意外造成4名官兵死亡，今天在高雄舉行聯合公祭，總統蔡英文上午南下高雄弔唁，一一頒發旌忠狀並向家屬致哀，場面備極哀榮。
陸軍第八軍團564旅一輛CM-11戰車於8月16日在屏東恆春三軍聯訓基地進行漢光預演返回營區途中翻落網紗溪，造成中尉車長吳得瑋、下士射手陳秉逸、一兵裝填手張志偉、上士安全軍官陳世坤不幸罹難。
軍方上午在高雄市立殯儀館為4名殉職官兵舉行聯合公祭，現場不開放媒體採訪。蔡總統由國防部長馮世寬、高雄市長陳菊、高雄市議長康裕成、多名立委陪同到場弔唁。蔡總統弔唁頒發旌忠狀後先行離去。
稍早立法院長蘇嘉全也到殯儀館弔唁，參謀總長嚴德發等軍方高層一早也到場全程參加公祭，並為吳得瑋等4名殉職官兵追晉，他們也將分別入台南及高雄兩地忠烈祠。1050911
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。