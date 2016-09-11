漢光殉職4官兵公祭 總統頒旌忠狀弔唁

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陸軍564旅8月發生CM11戰車翻覆意外造成4名官兵死亡，11日在高雄舉行聯合公祭，總統蔡英文（前右）南下弔唁、頒發旌忠狀並向家屬致哀，場面備極哀榮。（軍方提供）中央社記者程啟峰高雄攝 105年9月11日

陸軍564旅上個月發生CM11戰車翻覆意外造成4名官兵死亡，今天在高雄舉行聯合公祭，總統蔡英文上午南下高雄弔唁，一一頒發旌忠狀並向家屬致哀，場面備極哀榮。

陸軍第八軍團564旅一輛CM-11戰車於8月16日在屏東恆春三軍聯訓基地進行漢光預演返回營區途中翻落網紗溪，造成中尉車長吳得瑋、下士射手陳秉逸、一兵裝填手張志偉、上士安全軍官陳世坤不幸罹難。

軍方上午在高雄市立殯儀館為4名殉職官兵舉行聯合公祭，現場不開放媒體採訪。蔡總統由國防部長馮世寬、高雄市長陳菊、高雄市議長康裕成、多名立委陪同到場弔唁。蔡總統弔唁頒發旌忠狀後先行離去。

稍早立法院長蘇嘉全也到殯儀館弔唁，參謀總長嚴德發等軍方高層一早也到場全程參加公祭，並為吳得瑋等4名殉職官兵追晉，他們也將分別入台南及高雄兩地忠烈祠。1050911

(中央社)