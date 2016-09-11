雷歐波瓦扮同志 我的型男老闆大賣2億

曾以「托斯卡尼艷陽下」爆紅的性感男星雷歐波瓦，近來在新片「我的型男老闆」突破形象，首度飾演男同志，意外大受歡迎，電影在義大利也飆出新台幣2億元的高票房。

「我的型男老闆」是曾提名歐洲電影獎、義大利名導瑞卡多米拉尼（Riccardo Milani）的賣座新片，他這次和明星老婆寶拉寇提莉絲（Paola Cortellesi）一同撰寫劇本，不僅榮獲義大利銀緞帶獎最佳劇本提名，寶拉寇提莉絲還因為在片中演出雷歐波瓦（Raoul Bova）的員工兼閨蜜，以令人捧腹的演出榮獲「義大利奧斯卡」最佳女主角提名，並榮登義大利銀緞帶獎影后。

雷歐波瓦更因片中性感演出，人氣再度攀上顛峰，片中他飾演一位開設高級餐廳的型男老闆，片中一場他在Pub勁歌狂舞的出櫃戲，性感指數狂飆破表，讓人看得目瞪口呆、垂涎三尺。

「我的型男老闆」將於10月7日在台上映。1050911

(中央社)