印尼女看護遭雇主性侵 雇主被逮法辦

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台中市印尼籍女看護遭謝姓雇主性侵，謝姓男子（右2）案發後離家，台中市太平分局於11日凌晨2時在大里區東昇路查獲謝男，訊後移送檢方偵辦。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 105年9月11日

台中市印尼籍女看護遭謝姓雇主性侵，謝姓男子案發後離家，台中市警方依據情資展開追緝，今天凌晨2時在大里區東昇路查獲在外閒蕩的謝男，訊後移送檢方偵辦。

台中市發生印尼籍女看護今年7月間疑遭雇主性侵事件，根據台中市勞工局表示，這名印尼籍女看護去年12月20日初次入境來台，由謝姓雇主合法聘僱，勞工局曾於今年1月21日前往進行生活訪視，情形正常。

勞工局於昨日晚間由仲介公司人員代向勞動部1955專線申訴，這名印尼籍女看護疑遭雇主性侵、扣留證件等事項，1955專線獲知後協助報警並通知市府勞工局協處安置相關事宜。

台中市警察局太平分局於9日下午6時12分接獲報案，而謝姓男子在事情爆發後即離家行縱不明，警方根據謝男平時作息，認為謝男應該離家不遠，經全力追緝，凌晨2時於大里區東昇路將謝男查緝到案。

警方說，謝男到案後坦承犯案，由於犯下不名譽案件，謝男在離家後即在外閒蕩，不敢投靠友人，擔心被笑，因而在外面四處走動，或在公園遊走，謝男被發現的地方，大約離住家4、5公里之處。

印尼籍女看護是受僱來台照顧謝男90多歲行動不便的老父，案發後，勞工局也派員前往慰問，勞工局說，將持續與警察局及台中市家庭暴力及性侵害防治中心聯繫了解案情，後續也將協助翻譯，另將依法調查僱主和仲介公司相關責任，如雇主未善盡人身保護及仲介公司未善盡受任事務，均可裁罰6至30萬元。1050911

(中央社)