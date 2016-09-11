男子花博公園遭野狗咬傷 送醫無礙

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台北市消防局今天上午獲報，一名53歲男子在花博公園內遭野狗咬傷，警消到場初步包紮後，將他送往醫院治療。

消防局上午10時許獲報，台北市一名53歲的男子在花博公園美術館旁遭野狗咬傷，共派1輛救護車、4名警消前往，所幸這名男子並無生命危險。1050911

(中央社)