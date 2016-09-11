台聯譴責中國以商逼政，呼籲觀光業者轉型

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在百萬觀光業自救大遊行舉行前夕，台聯11日召開記者會，組織部主任張兆林（右）、前立委周倪安（中）等譴責中國以商逼政，呼籲觀光業者及相關產業盡快轉型，不要只想依靠中國及政府的補助款。（劉宗龍攝）

在百萬觀光業自救大遊行舉行前夕，台聯11日召開記者會，組織部主任張兆林（右）、前立委周倪安（中）等譴責中國以商逼政，呼籲觀光業者及相關產業盡快轉型，不要只想依靠中國及政府的補助款。（劉宗龍攝）

在百萬觀光業自救大遊行舉行前夕，台聯11日召開記者會，組織部主任張兆林、前立委周倪安等譴責中國以商逼政，呼籲觀光業者及相關產業盡快轉型，不要只想依靠中國及政府的補助款。

(中時)