復興崗蓋公宅 柯文哲：跟國防部討論

台北市政府相中國防大學復興崗校區土地，盼釋地給北市蓋公宅。台北市長柯文哲今天表示，目前台北市正跟國防部坐下來談，盼能達成雙贏。

柯文哲上午前往國防大學復興崗校區參與後備軍人運動大會，他會後受訪時表示，如果要用軍方的地，要考量軍方使用範圍、有沒有替代空間，這些都要商量，最後需要國防部出來協調。

柯文哲說，不一定是北市跟國防部各分一半土地，雙方討論後，大家都OK才去做。目前國防部在跟北市府坐下來談，盼能雙贏。軍方若放一塊地出來，也是按軍方需要優先去蓋，例如蓋官兵宿舍，這需要討論。

另外，台北市昨天公布土壤液化潛勢區，柯文哲表示，若是九二一大地震前蓋的房子，屋主應要特別去看，因為九二一後建築法規有納入防震係數，之前則沒有規定。

柯文哲說，如果住宅位在高潛勢區、又是九二一前蓋的房子，最好是來老屋健檢，北市都有補助，進一步健檢還補助最高新台幣30萬元，若安全有疑慮，就是都更。

他說，面對問題是解決問題的第一步，台北市面對今年年初台南地震，有深刻的反省，土壤液化不是絕症，但要對症下藥，它是需要處理的問題，不是不能處理。1050911

(中央社)