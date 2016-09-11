柯文哲：鄭成功是反映台灣歷史多元衝突

台北市長柯文哲昨天說「鄭成功是台灣精神錯亂的代表」，他今天解釋，這是指很難在歷史上找到像鄭成功一樣，身上這麼多衝突的人，反映台灣歷史上常常面對多元衝突。

媒體報導，鄭成功昨天出席「台灣的悲愴年代──從皇民化到二二八事件」研討會，他在會中表示，鄭成功只活39年，但有著謎一樣的人生，更是台灣精神錯亂的代表。

柯文哲在會中表示，台灣在350年前就已經精神錯亂，名稱什麼都有，有時候叫台灣、中華民國、中華民國在台灣、台澎金馬個別關稅領域、中國台灣省、中華台北、福爾摩沙、台北文化辦事處，「我都不曉得我現在是誰。」

柯文哲上午前往國防大學復興崗校區參與後備軍人運動大會，他會後受訪時解釋，鄭成功是台灣多元化滿有趣的例子，爸爸是中國人、媽媽日本人；7歲前住日本、7歲後回中國；20歲前是文人，20歲之後變軍人；既是明朝官軍，又是海盜；一家人一半投降清朝、一半效忠明朝。

柯文哲說，鄭成功身上可以看到台灣歷史上的衝突，很難在歷史上找到身上有這麼多衝突的人，這是代表性人物，反映台灣歷史上常常面對多元衝突。

媒體詢問「精神錯亂」指的是什麼？柯文哲回應，這叫「一個精神錯亂，各自解讀」。對於有歷史教授批評他胡言亂語，柯文哲只說「還好啦」。

媒體詢問，有常常不知道自己是誰？柯文哲僅笑說「這個（問題）進入深水區」，之後只笑而不答。1050911

(中央社)