江西泰和縣橋梁坍塌 傷亡不明

我要評比

新華社報導，中國大陸江西省吉安市泰和縣的泰和大橋舊橋今天發生坍塌，事故現場有車輛被壓，具體傷亡情況不明。

大陸央視新聞微博報導，據警消初步勘查，這座舊橋是在拆除中發生坍塌，事故現場有2輛挖土機和1輛砂石車被埋，車上工作人員摔落。消防人員已救出3名重傷者，具體傷亡數字還在核查中。

中國江西網報導，這座橋梁是在施工中突然全部坍塌。中共泰和縣委宣傳部人員表示，這幾天都在進行拆除工作，人員傷亡情況還不是很清楚。

報導指出，大陸319國道泰和大橋舊橋拆除工程方案評審會7月召開時，與會人員對爆破設計與施工組織方案總體較為滿意，也提出一些建議和修改意見。

這座舊橋拆除工程預估工期4個月，待舊橋拆除後將在原址新建左幅橋梁，與已建成通車的右幅橋梁形成雙向4車道的新泰和大橋。1050911

(中央社)