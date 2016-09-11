挖到寶藏金戒俗俗賣 金光黨騙走婦人30萬
「阮無意中挖到寶窟，急著要現金，才打算112金戒子就俗俗賣你算了！你實在賺到了」林姓和白姓兩名金光黨，騎機車包著大批假金戒到鄉間行騙，觸動鄉民內心深埋古墓、寶藏傳奇，看到亮閃閃金戒都昏了頭，芬園大彰路騙走林姓婦人30萬5000元後，彰化警分局循線逮捕移送彰化地檢署偵辦，檢方問訊後認兩嫌涉嫌刑法詐欺罪嫌重大，10日漏夜向地院聲請羈押獲准。
彰化警分局長陳順和表示，8月29日13時許接獲林婦報案被騙走30萬5000元，組專案小組追查，這一搭一唱金光黨，佯稱施工挖到一批金戒子、金條等，並拿出1枚真金戒子以火燒烤，取信被害人。小組鎖定詐騙嫌犯所騎乘機車，發現沿路時速均破百。
彰化偵查隊10日掌握2名嫌犯又進入彰化市區，跟監埋伏，在兩嫌準備回台中市住處，在彰化市大肚橋機車道上，逮捕林姓及白姓兩名犯嫌，並在作案機車取出36塊假金塊、161個假戒子、假古錢44個、贓款2萬8000餘元，依詐欺罪嫌移送彰化地檢署偵辦。
陳順和指出：該金光黨犯罪集團橫行苗栗、台中、彰化、南投一帶，且幾乎每天都會出動犯案，希望曾經被此方法詐騙的被害人能出面指認這個金光黨集團，儘速和彰化偵查隊聯繫（04）7222212。
彰化地檢署檢察官李莉玲訊問後認兩嫌涉犯刑法339條詐欺罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，於19時25分向台灣彰化地方法院聲請羈押，經法院於22時50分裁准。
(中時)
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