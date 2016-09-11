和黃義雄鬧翻　胡瓜放下：他將永存心中

黃義雄先前和胡瓜因工作起爭執，但他今聽聞黃辭世消息仍表示不捨。（圖／本報系資料照片）

胡瓜在臉書發文表示難過。（圖／取自胡瓜臉書）

「綜藝教父」黃義雄叱吒台灣綜藝圈，但10日傳出他因感冒引起腎衰竭病逝，享壽80歲。而他一手打造的《明日之星》捧紅不少歌手，節目也深受觀眾喜愛，無奈去年底主持人胡瓜因對工作人員大字報問題開罵，最後演變成與黃義雄爭吵，他罷錄節目、最後雙方鬧翻；但胡瓜聽聞黃義雄辭世消息後，也相當難過，更表示他的貢獻「永存心中」。

「寇桑」黃義雄與胡瓜合作長達20年，兩人算是事業上彼此扶持的夥伴，先前胡瓜鬧出爭議事件，黃義雄都相挺。怎知去年底兩人因《明日之星》錄影問題大吵，胡瓜還因此罷錄，黃義雄也強調不再合作，儘管事後胡態度放軟，黃義雄仍強硬稱「現在道歉也來不及。」

儘管兩人因《明日之星》鬧翻，可胡瓜手上的《綜藝大集合》仍出自黃義雄之手，該節目並不受影響、照常播出。而當胡瓜聽聞黃義雄辭世消息後，他也表示深感錯愕與難怪，「雖然黃義雄先生已經離開我們，但我們綜藝大集合全體人員仍會延續黃義雄先生永不懈怠的精神，把節目做好，黃義雄先生對電視圈的貢獻也將永存我們心中。 」

(中時電子報)