停火前又傳空襲 敘利亞北部至少百死

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敘利亞反對派佔領地區今晚遭到空襲，據報導造成至少百人喪生，而數小時之前，美國與俄羅斯剛宣布達成停火協議。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）表示，北部大城伊德利布（Idlib）1處市場遇襲，至少58人死亡；而阿勒坡省（Aleppo）的攻擊也造成至少45人喪命。

英國廣播公司（BBC）報導，停火為期10天，12日生效，接下來也將聯手對聖戰分子發動攻勢。

土耳其與歐盟都表示樂見達成停火協議，但也警告必須有更進一步的動作。

土耳其表示救援物資必須在一開始就送達；歐盟外交政策代表茉格里尼（Federica Mogherini）則認為應該替「政治過渡期」做好準備。

敘利亞反對派發言人說，協議帶來一些希望，但需要更多實行上的細節。

法新社報導，目前未能立即確認伊德利布空襲的發動者，攻擊重創市內1處市場與若干鄰近地區。

敘利亞人權瞭望台組織表示，死者包括13名女性與13名兒童，但尚未確認其他受害者中有多少平民。

他們也說，傷者超過數十人，死亡人數可能增多。（譯者：中央社廖禹揚）1050911

(中央社)