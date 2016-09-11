立院13日開議 藍綠明黨團大會沙盤推演

我要評比

立法院新會期13日開議，民進黨立法院黨團、國民黨立法院黨團12日上午都將召開黨團大會備戰，除了討論開議日當天的沙盤推演，民進黨團幹部也可能出現近年罕見的投選選舉。

立法院第9屆第2會期13日開議，當天立法院安排邀請行政院長林全率各部會首長列席，林全將施政報告並備質詢。上會期林全在立法院要首次報告施政方針時，遭國民黨團以要求對瘦肉精美豬、日本核災地區食品進口及沖之鳥議題，簽署承諾書為由，占領主席台杯葛議事，讓林全無法上台報告。

國民黨立法院黨團副書記長李彥秀說，國民黨團12日將召開黨團大會，對開議當天是否採取什麼行動進行沙盤推演，是否杯葛林全上台報告，目前沒有定案，明天再聽聽黨團成員的意見。

由於這個會期立法院的重頭戲是審查民國106年度的中央政府總預算，李彥秀說，黨團會議中也會就預算部分進行討論。

民進黨立法院黨團幹事長吳秉叡說，國民黨團要杯葛，要有能夠說服社會的正當理由，沒有理由動輒杯葛，民眾會認為是否恰當。

他說，民進黨團明天將召開黨團大會，主要是討論優先法案，以及召委人選協調。

此外，民進黨立法院黨團幹事長、書記長歷經多次協調，但還是沒有結果，預計12日上午繼續協調，如果協調沒有結果，中午將進行投票。

有意爭取幹事長的吳秉叡說，還是希望能夠先協調，沒有印象近幾年曾為黨團幹部問題投票；另一名爭取幹事長的民進黨立委莊瑞雄也說，再協調看看，真的不成再投票。1050911

(中央社)