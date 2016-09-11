都會青年購屋難 青年建議企業低價租屋

都會區房價高漲，青年購屋大不易。青年團隊提出「企業社區概念」，建議企業以低價租屋，等青年勞工有餘力存錢購屋後，就能讓出空屋給新進勞工循環使用。

教育部青年發展署每年舉辦青年團隊政策好點子競賽，讓青年為國家提供想法。面對當前青年購屋大不易的問題，段必文、呂家緯、李真和郭于禎等人組成的「都計LF團隊」，針對都會區青年住的問題，提出「企業社區」提案，獲選為好點子競賽優勝團隊之一。

根據團隊蒐集的資料顯示，都會區房價居高不下，從房貸負擔率來看，以台北市最為驚人，其次是新北市，而北市房價15年來飛漲3.5倍，但上班族薪資卻持平，導致青年買不起房，雖然北市有社會住宅租賃和租金補貼、內政部有購屋利息補貼政策，但都供不應求或緩不濟急，受益成效也不明確。

團隊認為，青年住宅不只是政府和青年的問題，企業也該加入，發揮社會責任，因此提出「企業社區」概念，建議企業以低價租屋形式，讓青年勞工解決住的需求，也能有餘力存錢購屋，有能力購屋的員工離開後，就能把空屋讓給新近且急需安居的青年勞工。

團隊也建議，政府可以制定獎勵辦法，透過租稅減免、基金獎勵等方式，來鼓勵和協助中小企業興建企業社區，若企業增設企業社區內的公共設施，還可申請擴大商業使用的容積獎勵，同時政府也可提供社區發展基金，鼓勵青年社區參與。

團隊成員郭于禎表示，自己就讀都市計劃系，一直覺得課堂所學很難跟生活結合，看到好點子競賽有營建署徵件，因此與同學組隊參賽，在比賽過程中發現社會問題環環相扣，需要政府、企業共同合作，無法單靠一方解決，藉由參賽過程也提早理解買房的辛苦，更明白現制下高房價的原因，希望未來能用於自身專業上。1050911

(中央社)