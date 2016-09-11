虎航招空服 上百名男性應試

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台灣虎航11日舉行2016年首次空服員招募，800符合資格初試資格者中，男性有160人，占了約20%，比以往還多，顯示愈來愈多男性對空服工作有與趣。（台灣虎航提供）中央社記者汪淑芬傳真 105年9月11日

台灣虎航今天舉行今年首次空服員招募，800名符合資格初試資格者中，男性有160人，占了約20%，比以往還多，顯示愈來愈多男性對空服工作有興趣。

台灣虎航這次招空服，鎖定具韓、日語會話能力人才，共吸引了超過1100名的考生投遞履歷，初步書面資料篩選後，約800名符合資格者參加今天初試甄選，24日及25日還將舉行複試。

以往各家航空公司招考空服，幾乎都是女性天下，難得見到少數男性。

不過，今天台灣虎航空服員初試現場，卻看到不少男性排隊報到，共有160人參加初試，占初試者中約20%，顯示愈來愈多男性對空服工作感興趣。

台灣虎航說，應考者在初試徵選中，都需經過外語口試及團體面試，並藉由團體面試了解考生的抗壓性及臨場反應，初試表現優異者，可望參加複試，被錄取的考生，都需具備韓語或是日語的第二外語會話能力。

台灣虎航說，這是第10批招募的空服員，最快明年上線服務。1050911

(中央社)