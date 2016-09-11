力挺身心障礙者 參觀藝術展成新選項

公家機關訂購屏東縣啟智協進會憨兒月餅反悔，引起網友熱議，不過若想支持身心障礙者，除了經濟上的援助之外，還可以身體力行，用行動力挺，參觀藝術展也可以列入新選擇。

台北富邦銀行公益慈善基金會即日起至18日舉辦「發現不可能Ⅳ－富邦身心障礙才藝獎得主創作聯展」，共有23位身心障礙才藝獎得獎藝術家參展，展出60件作品。

富邦金控董事長蔡明忠致詞時表示，自2004年以來，基金會已經舉辦七屆「身心障礙才藝獎」，鼓勵身心障礙朋友發揮創作與表演才藝，報名組數超過2200組，與其他比賽最大的不同，得獎並不是句點，基金會還為得獎者舉行音樂會及作品聯展，提供更寬廣的表演舞台，鼓勵他們展現才華追求夢想。

針對創作類得獎人，今年則是第4次舉辦創作聯展，與更多社會大眾分享這群才華洋溢的身心障礙朋友們精彩創作成果。

本屆創作聯展參加展出的才藝獎得獎藝術家共有23位，包括第1屆創作類首獎得主俞振威，第5屆首獎得主鄭鈴以及第7屆首獎得主簡麗華，在獲得才藝獎肯定之後，受到鼓舞進而舉辦個人展覽。

其中，俞振威今年順利考上自己喜歡的藝術研究所；鄭鈴靠電動輪椅代步，雖然行動不便，但已出版過3本繪本、個人旅遊書，也代表基金會參加芝加哥藝術節充電學習；簡麗華今年則在台北光點首次舉辦非常精彩的個展，以易開罐與漂流木為材料，符合環保的觀念，資源再利用所創造的美感，令人印象深刻。1050911

(中央社)