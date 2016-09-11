洪英花：總統特赦 可救濟扁案程序不正義

台北地方法院法官洪英花今天表示，前總統陳水扁龍潭案判決違憲又違法，她認為總統蔡英文特赦陳水扁，可以救濟扁案的程序不正義。

凱達格蘭民主公義講堂上午舉辦「談扁案及大法官交錯任期之憲政破窗等司法改革議題」講座，陳水扁兒子陳致中、北社社長張葉森，以及曾發起連署特赦陳水扁的前民進黨籍立委陳唐山與會。

洪英花表示，陳水扁龍潭案違憲又違法，第一，違背法定法官原則，第二，違反台北地方法院刑事庭分案要點，第三，違反正當法律程序，程序不正義。

她表示，扁案是卸任元首受到司法追訴的重大社會矚目案件，當初採取公開人工抽籤分案方式，由周占春組成合議庭，他就是龍潭案的法定法官，但最後竟換成蔡守訓合議庭下判決，顯然違反法定法官原則。換成蔡守訓合議庭審判，也違反台北地方法院刑事庭分案要點。

洪英花表示，針對龍潭案，有人主張提非常上訴，有人贊成特赦。她個人認為，陳水扁98年聲請釋憲，但當時認為龍潭案換法官沒有違憲，大法官665號解釋似乎已經阻斷了非常上訴之路。

她表示，有人可能認為特赦無法還給陳水扁清白，但特赦也有匡正司法冤獄及違法裁判的意義。學者陳運財也認為，特赦可視為再審及非常上訴以外的「第三種非常救濟程序」。

洪英花表示，她個人覺得，龍潭案若要提非常上訴，不僅要經過時間的淩遲，而且現有刑事訴訟制度確實有窒礙難行之處，現階段她覺得特赦可以救濟龍潭案的程序不正義。

洪英花受訪表示，國外學者都表示，當司法發生不正義時，總統赦免權就是對司法不正義的安全栓，由於特赦權的職權在總統，這些研究和見解希望可以讓蔡總統參考。1050911??

(中央社)