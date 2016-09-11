印媒：疑遭性侵女看護難過孤單無援

1名受僱來台的印尼女看護疑遭男雇主性侵，她已被安置在庇護中心。印尼媒體報導，這名看護說，她難過的不是性侵影片在網路流傳，而是覺得自己孤單，沒有人保護她。

印尼媒體「SUARABMI.COM」日前刊登一段印尼女看護疑遭男雇主猥褻性侵影片，影片中男雇主上半身裸露，而女看護則不斷尖叫反抗。

警方調查，去年底受僱來台的印尼女看護，今年7月底疑遭男雇主性侵，她以手機蒐證的畫面被傳到印尼媒體網站披露。

這名看護目前被安置在駐台北印尼經濟貿易代表處提供的庇護中心。印尼海外勞工安置暨保護局長瓦希德（Nusron Wahid）要求台灣警方採取行動，雇主必須對此事負責。

SUARABMI.COM報導，這名看護在獲救後表示，她難過的不是她被性侵的影片在網路上流傳，而是她覺得自己一個人很孤單，沒有人保護她。

她說，仲介沒有善待她，翻譯人員盡講一些不是重點的話，讓她很頭痛。

這名看護也指出，先前她在警察面前講述此事，仲介還不斷責怪她，讓她很難過。不過，她也說，她的狀況現在已經好多了。1050911

(中央社)