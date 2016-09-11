假金塊詐財 金光黨現身彰化遭逮
兩名金光黨犯嫌到彰化縣芬園鄉，以假金子向婦人詐騙錢財得手，兩名犯嫌昨天被檢警逮捕，聲押獲准，將持續追查集團犯行。
彰化地方法院檢察署今天表示，林姓、白姓男子8月29日涉嫌在彰化縣芬園鄉，向林姓婦人謊稱整地挖到一批金飾，要找人收購，兩名犯嫌向林婦展示一枚真金戒指，並火烤驗明真金，林婦因此不疑，交付新台幣30多萬元取得112個假金戒指，才發現受騙。
彰化地檢署獲報，由檢察官李莉玲指揮彰化縣警察局彰化分局偵辦，警方昨天發現犯嫌從台中市進入彰化準備再犯，上前拘提並查扣一批假金塊、假金戒指、偽古幣，檢察官訊後認為兩嫌涉犯刑法詐欺罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，聲請羈押獲准。
彰化分局表示，兩名犯嫌為躲避追緝，騎乘機車總是以破百公里時速移動，多次跟監都被逃脫，專案小組昨天發現犯嫌從台中進入彰化，研判要到芬園鄉偏僻農村尋找犯案目標，立即派員跟監，待犯嫌準備回到台中市住處，在大肚橋機車道攔查，起出36個假金塊、161個假金戒指、贓款2萬8000多元等證物。
彰化分局表示，該金光黨犯罪集團橫行苗栗、台中、彰化、南投，幾乎每天都會出動犯案，希望曾被此手段詐騙的被害人，出面指認，可撥04-7222212向分局偵查隊聯繫，以利擴大偵辦。1050911
(中央社)
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